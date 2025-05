Tradimento | Zelis conferma l’omicidio di Behram e Hakan viene accoltellato in carcere

Nella puntata di "Tradimento" del 16 maggio 2025, il clima di tensione si intensifica: Zelis confessa l'omicidio di Behram, mentre Hakan subisce un'aggressione in carcere. Le rivelazioni sorprendenti svelano che la vera colpevole non è Oylum, ma Zelis, portando a un'incredibile serie di confronti che cambieranno per sempre le loro vite.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento, in onda sul Canale 5 il 16 maggio 2025, rivelano sorprendenti sviluppi. In un clima di confronti e tensione, la trama ci porta a scoprire che la vera responsabile dell'omicidio di Behram non è Oylum come si era creduto, bensì Zelis. Questa controversa svolta si intreccia con un altro

