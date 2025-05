Tradimento anticipazioni 16 maggio; Mualla scopre chi è il mandante dell' omicidio di Behram

Doppio appuntamento domani, venerdì 16 maggio, con Tradimento: la soap turca infatti, sarà in onda sia nel pomeriggio che in prima serata. E come sempre, i colpi di scena sono assicurati. Venerdì su Canale 5 significa doppia puntata di Tradimento: la dizi infatti, andrà in onda sia alle 14.10 che in prima serata. Mentre Oylum si trova in una situazione di grande pericolo, si inizia a dissipare il mistero che attanaglia Mualla: chi è il mandante dell'omicidio di Behram? Nell'episodio precedente Nell'ultimo episodio, Oylum si è lasciata convincere da Kharaman a partecipare alla cena di famiglia a Diyarbakir. Durante la serata però, Celal ha mostrato a Mualla il video in cui si vede la ragazza consegnare una busta al sicario di Behram. Accecata dalla rabbia, Mualla ha ordinato ai suoi scagnozzi . 🔗Leggi su Movieplayer.it

