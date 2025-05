Tradimento Anticipazioni 16 maggio 2025 | Mualla scopre chi è il mandante dell' omicidio di Behram Ecco di chi si tratta

Nella puntata del 16 maggio 2025 di Tradimento, Mualla si confronta con una verità scioccante: la mandante dell'omicidio di Behram è Zelis, e non Oylum come si pensava. Scopri con noi tutti i dettagli di questo colpo di scena che cambierà le sorti dei protagonisti!

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 16 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Mualla scopre che la mandante dell'omicidio di Behram non è Oylum, bensì Zelis! 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni 16 maggio 2025: Mualla scopre chi è il mandante dell'omicidio di Behram. Ecco di chi si tratta

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.