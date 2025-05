Tra un bicchiere di visciola e una fetta di ciambellò Offagna è pronta a fare festa

Tra il profumo della visciola e il dolce sapore del ciambellò, Offagna si appresta a festeggiare. Il 7 e 8 giugno 2025, il borgo medievale ospiterà la prima edizione della “Visciolata di Offagna”, un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico e artigianale delle Marche. Un'occasione imperdibile per scoprire tradizioni e sapori locali!

OFFAGNA – Il borgo medievale di Offagna si prepara ad accogliere la prima edizione della "Visciolata di Offagna", in programma il 7 e 8 giugno 2025. Si tratta di una manifestazione che intende valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e artigianale del territorio marchigiano.

