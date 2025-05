Tra storia e sentieri in fiore | ad Alta Val Tidone un’escursione da Cesura a Madonna del Monte

Unisciti a noi per un'affascinante escursione tra storia e natura in Alta Val Tidone! Sabato 17 maggio, a partire dalle ore 10, partirà da Cesura un percorso guidato da Mirna Filippi, un'opportunità per esplorare il sentiero verso Madonna del Monte e celebrare l'inaugurazione dell'associazione "Fare Bosco". Un'esperienza immersiva da non perdere!

"Val Tidone Lentamente" propone una nuova escursione sabato prossimo 17 maggio alle ore 10 a Cesura di Alta Val Tidone con la guida escursionistica ambientale Aigae Mirna Filippi. Camminata dal borgo di Cesura a Madonna del Monte legata all'inaugurazione dell'associazione "Fare Bosco" che. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Tra storia e sentieri in fiore: ad Alta Val Tidone un’escursione da Cesura a Madonna del Monte

