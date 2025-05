Tra sciabola e fioretto | i talenti impetuosi dell’Italtennis E' azzurro il cielo sopra Roma

Tra sciabola e fioretto, il talento dell'italtennis emerge come un fuoco ardente nel cielo azzurro sopra Roma. Jannik Sinner, in una prestazione stordente, supera il quinto del mondo, Casper Ruud, con una superiorità imbarazzante. Un'ora di gioco, una vittoria inattesa contro uno dei migliori sulla terra battuta: un segnale forte per il futuro del tennis italiano.

Settanta per cento di prime palle di servizio e 78% di.

Brianzascherma torna dal Campionato Italiano Under 14 con un titolo italiano, un secondo ed un settimo posto

primamonza.it scrive: Dopo un inizio dedicato al fioretto ed alla sciabola, gare alle quali ha preso parte per la società di Monza Brianzascherma Alessandro Piazza e Sara Longoni per il fioretto e Riccardo Bernardi e Marco ...

Europei scherma 2024 - Errigo oro nel fioretto

La 35enne lombarda supera in finale la 22enne ucraina Dariia Myroniuk con il punteggio di 15-10, piazzando undici stoccate di fila, dopo essere stata in svantaggio 4-10.