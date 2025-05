Tra arte e gusto | a Vietri sul Mare la prima edizione di Divina Food Experience

Mercoledì 21 maggio, dalle 18 alle 23, Vietri sul Mare ospiterà la prima edizione di Divina Food Experience – Vietri tra Arte & Gusto. Questa manifestazione celebra le eccellenze enogastronomiche della Costiera Amalfitana, offrendo un incontro unico tra arte e sapori. Inizialmente prevista per il 19 maggio, l'iniziativa è stata rinviata per garantire un'esperienza indimenticabile.

