Totti | Ranieri ha cambiato la squadra è un vero uomo di Roma; tornare? Se ci fosse questa opportunità…

Francesco Totti, icona della Roma, ha espresso il suo entusiasmo per l’attuale squadra allenata da Claudio Ranieri. In un’intervista a TRT Sport, Totti non esclude un possibile ritorno tra le fila giallorosse, ma con una condizione. Scopriamo le sue riflessioni sull'impatto di Ranieri e sul futuro della Roma.

Le parole di Francesco Totti su un possibile ritorno alla Roma: «Lo considererei, ma solo ad una condizione!» Francesco Totti ha parlato ai microfoni di TRT Sport: di seguito le parole dell’ex numero 10 della Roma. LA ROMA DI RANIERI – «La Roma con Ranieri è cambiata sicuramente. Ha portato un grande entusiasmo e, come . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Totti: «Ranieri ha cambiato la squadra, è un vero uomo di Roma; tornare? Se ci fosse questa opportunità…»

