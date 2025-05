Totti | "Il Milan è una grande squadra che va rispettata Champions League? In finale tifiamo Inter"

Francesco Totti, icona del calcio italiano, ha partecipato al torneo Padel Mania di Pescara, dove ha condiviso le sue opinioni sulla finale di Champions League. "Il Milan è una grande squadra che va rispettata", ha affermato, sottolineando il tifo per l'Inter. Un momento di sport e passione per il calcio che unisce i tifosi.

Francesco Totti, ospite al torneo Padel Mania di Pescara, ha rilasciato un`intervista ai media presenti, esprimendo il proprio pensiero sulla.

Lo riporta calciomercato.com: Francesco Totti, ospite al torneo Padel Mania di Pescara, ha rilasciato un`intervista ai media presenti, esprimendo il proprio pensiero sulla vittoria del Bologna.

Clamoroso: Francesco Totti al Milan per 300 milioni

Da gazzettinodelgolfo.it: Spunta una rivelazione incredibile su Francesco Totti e su un suo possibile passaggio al Milan: che cosa è successo. Nell’arco della sua carriera, Francesco Totti ha incarnato la romanità calcistica ...

Totti racconta il retroscena sul Milan: “300 milioni a 10 anni, hanno rotto tutto”

Come scrive radiorossonera.it: Non fu la prima volta che un grande club si affacciò alla famiglia Totti per prelevarlo. Come racconta lo stesso numero 10, infatti: “Al Milan potevo finire prima degli 11 anni quando la mia famiglia ...

Francesco Totti positivo con sintomi al Covid19: ecco come sta

L'ex capitano della Roma aveva accusato nei giorni scorsi alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni stavano gi? migliorando.