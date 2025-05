Totti pronostica | Roma in Champions League? Non dipende più dai giallorossi bisogna sperare che la Juve…

Totti pronostica la lotta per l’accesso in Champions League: tutte le dichiarazioni dell’ex capitano giallorosso. La leggenda della Roma Francesco Totti è stato intercettato da Sport Mediaset e ha parlato di quella che sarà la lotta alla qualificazione per la prossima Champions League, citando anche la Juve. PAROLE – «Scudetto? Il Napoli ha qualche chance in più in virtù di quel punticino a due giornate dalla fine. Penso che se riesce a tenere a bada l’Inter è fatta. La Roma può ancora farcela per la Champions League? Non sarà facile, servono due vittorie su due e sperare che la Juve e la Lazio non vincano entrambe: ora non dipende più dai giallorossi». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

