Totti e la lotta scudetto | Mai così bella! Poi parla della finale dell’Inter

Francesco Totti, iconico ex capitano della Roma, è intervenuto al torneo "Padel Mania" a Pescara, parlando della lotta scudetto che quest'anno si presenta più avvincente che mai. Ha anche commentato la finale di Coppa Italia, esprimendo ammirazione per il Bologna dopo la sorprendente vittoria contro il Milan, dimostrando il suo continua passione per il calcio italiano.

Presente al torneo “Padel Mania” in corso a Pescara, Francesco Totti ha commentato alcuni dei temi più caldi del momento calcistico italiano. L’ex capitano della Roma, ha espresso parole di grande apprezzamento per il Bologna dopo la sorprendente vittoria contro il Milan nella finale di Coppa Italia all’Olimpico. TRIONFO BOLOGNA – Francesco Totti prima esprime il suo parere riguardo la finale di Coppa Italia: «È un successo che va applaudito. Il Bologna ha fatto un grande percorso e si è dimostrato all’altezza di una grande partita. Hanno vinto e meritano grandi complimenti». Parole chiare anche nei confronti del Milan, uscito sconfitto: «Non all’altezza? Il Milan è sempre una grande squadra che va rispettata. Le finali si vincono o si perdono, in questo caso il Bologna ha semplicemente giocato meglio». 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Totti e la lotta scudetto: «Mai così bella!» Poi parla della finale dell’Inter

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Totti positivo con sintomi al Covid19: ecco come sta

L'ex capitano della Roma aveva accusato nei giorni scorsi alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni stavano gi? migliorando.