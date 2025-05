Toto Renexia | serve una strategia per garantire il mix energetico al Paese che comprenda l’eolico off-shore

“Il settore dell’eolico offshore con tecnologia floating garantirebbe un significativo sviluppo industriale ed occupazionale. Ma perché ciò accada, è indispensabile che vengano apportate alcune essenziali modifiche al decreto Fer2: prevedere un contingente da qui al 2028 di soli 3,8GW, riservato all’off-shore in tre aste, infatti, realisticamente non potrà consentire lo sviluppo industriale auspicato, né il giusto apporto di energia eolica offshore per incrementare l’energy mix, come previsto dal PNIEC” – ha dichiarato Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia, nel corso di un convegno a Palermo. “Per consentire la crescita di una vera filiera industriale specializzata si dovrebbe ragionare in funzione di almeno 15 GW di contingente energetico al 2040, con un obiettivo intermedio al 2030 di almeno 8-10 GW, tanto è il potenziale al largo delle nostre coste derivante dall’eolico offshore galleggiante” – continua Toto-. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it