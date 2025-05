Torre del Greco | sorpreso con oltre un chilo di hashish

Torre del Greco. L’indagato aveva oltre un chilo di stupefacente in casa, trovata all’esito di un controllo presso l’abitazione. Nel pomeriggio del giorno 15 maggio, la Polizia di Stato ha arrestato un 33enne torrese con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A diffondere la notizi una comunicazione della Questura di Napoli In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio, in via Marconi, hanno notato il 33enne e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di una stecca di hashish e un involucro di marijuana. Essendovi un fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi i poliziotti operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre un Kg e due involucri di mariujana per un peso complessivo di circa 110 gr. 🔗Leggi su Puntomagazine.it