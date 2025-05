Torna l' appuntamento con raccolta alimentare Unicoop Firenze

Torna il grande appuntamento con la raccolta alimentare di Unicoop Firenze! Il 17 maggio 2025, oltre duecento associazioni toscane e duemila volontari si mobiliteranno in 125 punti vendita, supportati dalle sezioni soci, per un’iniziativa che unisce solidarietà e comunità. Un impegno significativo per aiutare chi ha bisogno. Unisciti a noi!

Firenze, 15 maggio 2025 - Oltre duecento associazioni toscane coinvolte, duemila volontari al lavoro, sezioni soci in prima fila, 125 punti vendita mobilitati per il primo appuntamento dell’anno con la raccolta alimentare del prossimo 17 maggio, promossa da Unicoop Firenze e dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, e grazie alla quale tonnellate di generi alimentari arriveranno nelle mense solidali, negli empori Caritas e sulle tavole delle persone più bisognose. Un impegno, quello contro la povertà e lo spreco alimentare, che Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie portano avanti da sempre con iniziative che coinvolgono associazioni del territorio, sezioni soci e la rete dei punti vendita. Grazie alle attività solidali, nel 2024 il territorio toscano ha beneficiato di un importante contributo di generi alimentari: con le due raccolte alimentari del 2024 sono state donate 386 tonnellate di prodotti, a cui si aggiungono 162mila confezioni di prodotti scolastici donate grazie alla raccolta straordinaria di prodotti per la scuola. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna l'appuntamento con raccolta alimentare Unicoop Firenze

