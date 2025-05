Torna la stracittadina calcistica di Sansepolcro fra Porta Romana e Porta Fiorentina

La storica stracittadina di Sansepolcro, giunta alla sua 23ª edizione, riaccende la rivalità tra Porta Romana e Porta Fiorentina. Quest'anno, l'evento si svolgerà in anticipo, sabato 7 giugno, rispetto alla tradizionale programmazione di metà mese. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio e per la comunità, pronta a vivere emozioni uniche.

