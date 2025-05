Torna la Ciclopasseggiata solidale | il ricavato sarà donato per il restauro della chiesa

Torna la Ciclopasseggiata Solidale, un evento che promuove la bellezza del territorio di San Michele Salentino e raccoglie fondi per il restauro della chiesa. Domenica 18 maggio, partirà da Piazza Marconi, invitando tutti a scoprire e valorizzare la comunità locale. Un'opportunità per pedalare insieme per una causa importante!

SAN MICHELE SALENTINO - La bellezza del territorio di San Michele Salentino deve essere conosciuta, vissuta e tutelata. Parte da questi obiettivi la nuova edizione della “Ciclopasseggiata Solidale” in programma domenica 18 maggio, con partenza da Piazza Marconi. La manifestazione è giunta alla. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Torna la “Ciclopasseggiata solidale”: il ricavato sarà donato per il restauro della chiesa

