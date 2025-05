Torna Innamorati della Musica | doppio appuntamento lirico con l’Associazione Igor Stravinsky

Torna "Innamorati della Musica", un doppio appuntamento lirico organizzato dall'Associazione Igor Stravinsky di Avellino. Domenica 18 maggio, la Sala delle Arti si trasformerà in un palcoscenico emozionante, dedicato al grande repertorio dell'Ottocento, per far rivivere la magia della musica che incanta e unisce. Non perdere l'occasione di immergerti in queste indimenticabili melodie.

Prosegue con entusiasmo la stagione concertistica "Innamorati della Musica – sFrutta e gratta la Nota edition", promossa dall'Associazione Igor Stravinsky di Avellino. Domenica 18 maggio la Sala delle Arti ospiterà un doppio appuntamento dedicato al grande repertorio lirico dell'Ottocento.

