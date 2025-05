Torna in Venezuela una bambina separata dai genitori espulsi dagli Stati Uniti

Una bambina di due anni, separata dai genitori espulsi dagli Stati Uniti, è tornata in Venezuela il 14 maggio. L’arrivo a Caracas è stato festeggiato con grande entusiasmo, con il presidente Nicolás Maduro che l'ha accolta calorosamente. Questo evento segna un momento di speranza per le famiglie unite e per il ritorno dei connazionali.

Una bambina di due anni, che era stata separata dai genitori venezuelani espulsi dagli Stati Uniti, è arrivata il 14 maggio a Caracas, dov'è stata accolta in pompa magna dal presidente Nicolás Maduro.

