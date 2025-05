Torna davvero Decisione ufficiale Rai il programma di nuovo in onda dopo anni

Dopo anni di attesa, l’iconico programma di Rai 2 torna in onda, riportando sul piccolo schermo il docu-reality educativo che ha conquistato il pubblico. Seguendo un gruppo di adolescenti nel passato, questa nuova edizione promette emozioni, insegnamenti e un viaggio indimenticabile attraverso la storia. Non perdere l’appuntamento che tutti stavano aspettando!

Dopo una lunga pausa, uno dei programmi più amati della televisione italiana si prepara a fare il suo grande ritorno. Il docu-reality educativo di Rai 2, noto per catapultare un gruppo di adolescenti nel passato, è pronto a tornare con una nuova e attesissima edizione. Dopo che nel luglio 2024 si era diffusa la notizia dello stop, è ufficiale: la stagione numero 9 è in fase di preparazione. >> “Perché ho lasciato Federica Panicucci”. Lui vuota il sacco in tv: “Queste sono cose che non sapevate” Sono infatti stati aperti i casting per selezionare i nuovi protagonisti del celebre format. La produzione ha annunciato che potranno partecipare ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni e sei mesi. Le candidature devono essere presentate da un genitore o da un tutore legale attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del programma. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Ultim’ora Sonego, decisione assurda: è ufficiale

Riporta tennisfever.it: Fin qui sono arrivate davvero poche gioie per il tennista azzurro che è ... Clamoroso Sonego: l’azzurro si ritira dall’Atp 500 di Barcellona La decisione ufficiale ha lasciato tutti senza parole: ...

Sinner, l’addio è ufficiale: indietro non si torna

Si legge su ilveggente.it: Jannik Sinner, decisione presa: ecco perché il numero 1 del mondo ... Jannik Sinner tornerà in campo dopo i tre mesi di sospensione. Sinner, l’addio è ufficiale: indietro non si torna (AnsaFoto) – ...

Nissan, adesso è davvero ufficiale: torna la Micra e sarà elettrica. Debutto nel 2025

Riporta informazione.it: Adesso però è ufficiale: torna la Nissan Micra e sarà un modello ... svelano il look della versione di serie. (HDmotori) Sono davvero tante le novità che Nissan ha presentato per il mercato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Midnight in the Universe: George Clooney torna con un film di fantascienza dopo quattro anni di assenza

Per le celebrazioni di fine anno, George Clooney ci propone il suo nuovo film, Midnight in the Universe, descritto come una "favola apocalittica".