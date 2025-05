Torna Bicincittà scattano le modifiche alla circolazione e divieti | ecco le strade interessate

Torna Bicincittà a Reggio Calabria, e con essa scattano modifiche alla circolazione e divieti. In programma per domenica 18 maggio, la 37esima edizione dell’evento trasformerà le strade cittadine in un vibrante percorso condiviso su due ruote, promuovendo sport e partecipazione popolare. Ecco le vie interessate e le informazioni per rendere questa giornata indimenticabile.

