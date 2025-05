torna alberto zorzan sarà lui a sostituire arrigo giana in atm

Sarà Alberto Zorzan, direttore generale di Atac (l’azienda del trasporto pubblico di Roma ), a sostituire Arrigo Giana in Atm ricoprendo il medesimo ruolo che ricopre a Roma da marzo del 2022. Un ritorno, il suo. Quello di Zorzan è uno dei due nomi che si erano fatti fin dal giorno in cui è stata nota la nuova destinazione di Giana, scelto e nominato da Autostrade per l’Italia (Aspi) come amministratore delegato. L’altro nome era Amerigo Del Buono, direttore Operations di Atm, uomo di lunga e comprovata esperienza in Foro Bonaparte. Due nomi accomunati da un’unica ratio, dalla stessa peculiarità: per sostituire un manager operativo come Giana, serviva un profilo operativo e che, come Giana, conoscesse la macchina (Atm) e il settore del trasporto pubblico locale, specie in una congiuntura critica. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

