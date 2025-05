Torna a Verbania la Festa dello sport

Torna a Verbania la Festa dello Sport! Domenica 18 maggio, dalle 10 alle 18, piazza Garibaldi si trasformerà in un grande palcoscenico sportivo. Un’occasione imperdibile e gratuita per provare diverse discipline e incontrare le associazioni locali: calcio, pallavolo, karate, tennis, basket, vela e tanto altro vi aspettano per una giornata all'insegna del divertimento e del movimento.

Domenica 18 maggio, dalle 10 alle 18, torna a Verbania, in piazza Garibaldi, l'appuntamento con la Festa dello sport. Una giornata gratuita e aperta a tutti, per provare decine di discipline sportive e incontrare le società della città: calcio, pallavolo, karate, tennis, basket, vela, nuoto.

