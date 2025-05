Una manifestazione legata a tematiche internazionali ha fatto irruzione in un evento culturale di grande richiamo, portando con sé tensione e proteste. L’azione è scaturita da una contestazione riguardante la presenza di un ospite ritenuto divisivo, in un contesto che si propone invece come punto di incontro tra culture e pensieri. La situazione si è fatta via via più tesa, quando un gruppo di manifestanti si è radunato davanti all’ingresso principale del centro fieristico dove si stava svolgendo la manifestazione. Il presidio è sfociato rapidamente in un’azione fisica contro le barriere che separavano i manifestanti dal cuore dell’evento. Tensione durante un evento culturale: protesta per la Palestina. È accaduto oggi al Salone del Libro di Torino, durante la giornata inaugurale. I manifestanti si sono presentati ai cancelli del Lingotto, dove era previsto un incontro con Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica torinese, e lo storico Claudio Vercelli. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

Torino, scontri tra manifestanti e polizia: la situazione al Salone del Libro