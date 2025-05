Alcuni studenti e manifestanti Pro Pal hanno interrotto la presentazione del «Il manifesto nazionale per il diritto allo studio – per l’università come luogo di dialogo, di democrazia e di contrasto all’antisemitismo», dove erano presenti anche relatori di religione ebraica, al Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino. A denunciarlo l’Unione giovani ebrei d’Italia (Ugei), con un video sui social. «Alcuni promotori dell’iniziativa sono stati colpiti fisicamente, minacciati e denigrati. È stato anche sottratto un telefono cellulare, un gesto che dimostra la volontà non solo di intimidire, ma anche di cancellare le prove della violenza perpetrata. Ogni tentativo di instaurare un dialogo è stato immediatamente soffocato da comportamenti violenti, che hanno trasformato uno spazio universitario fondato sulla libertà, in un luogo di intimidazione e repressione di diritti democratici», denuncia l’associazione. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Torino, manifestanti Propal all’università. Insulti alla conferenza contro l’antisemitismo. Tensione con la polizia al Salone del Libro – Il video