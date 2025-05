Paolo Vanoli dovrà incassare il colpo per il suo Torino, perché un altro big è pronto ai saluti e bisognerà capire come sostituirlo nel migliore dei modi. A due giornate dalla fine del campionato di Serie A, il Torino è undicesimo in classifica e concluderà la stagione confrontandosi con Lecce in trasferta e Roma in casa. Poi calerà il sipario e sarà il tempo per la dirigenza di programmare con coinvolgimento di intenti e forze il futuro, siccome il presente non esime da polemiche per un passo in avanti che in termini generali di risultati non si sta compiendo. Torino, batosta per Vanoli: tanti saluti a un altro big (LaPresse) – tvplay Un primo successo convincente potrebbe essere riuscire a trattenere in squadra gli elementi più talentosi della rosa, che sono divenuti dei riferimenti. Tuttavia in almeno un caso sembra che ciò difficilmente potrà accadere. 🔗Leggi su Tvplay.it

