Tor Bella Monaca croce posizionata davanti alla piazza di spaccio gettata in discarica a cielo aperto

Un episodio choc ha scosso Tor Bella Monaca: una croce, simbolo di speranza, è stata trovata abbandonata in una discarica a cielo aperto. Staccata dal suolo e gettata via tra i rifiuti, la scoperta è stata segnalata da un passante e ha suscitato l’indignazione del presidente del Municipio VI, Nicola Franco, nel suo comunicato stampa.

