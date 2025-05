Nonostante il successo di canzoni non proprio graditissime da un muride come ’Volevo un gatto nero’ o ’44 Gatti’, il rapporto di Topo Gigio con lo Zecchino d’Oro va avanti col vento in poppa da più di sessant’anni. Ora, però, il legame sembra destinato a rafforzarsi ulteriormente. Nell’attesa di ritrovarlo sabato prossimo all’Eurovision per leggere in collegamento da Roma i voti della giuria italiana, infatti, il successo incontrato a febbraio dall’icona baffuta dell’Antoniano sul palco del Festival di Sanremo con l’inedito duetto assieme a Lucio Corsi de ’Nel blu dipinto di blu’ ha fatto da detonatore alla realizzazione di una serie di progetti nell’aria già da tempo legati a doppio filo con Bologna. Innanzitutto, il coinvolgimento diretto di Alessandro Rossi (titolare del marchio del pupazzo creato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura con la collaborazione del regista Guido Stagnaro) nella realizzazione della 68a edizione del più celebrato concorso canoro italiano per bambini e poi una serie di altre iniziative di grande impatto popolare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Topo Gigio e l’Antoniano a Sanremo"