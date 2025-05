TOP 40 UNDER 40 2025: GIOVANE ITALIANO TRA I PIU’ INFLUENTI. IL GIOVANE TALENTO DANIELE BARTOCCI, PLURIPREMIATO MANAGER MONDO FOOD E NOTO GIORNALISTA, È STATO INSERITO NEL RANKING TOP 40 UNDER 40 2025, CLASSIFICA STILATA ANNUALMENTE DA BUSINESS ELITE AWARDS, UNO DEI PIÙ IMPORTANTI PREMI INTERNAZIONALI CHE RICONOSCE I MIGLIORI 40 GIOVANI MANAGER E IMPRENDITORI NELLE DIVERSE AREE DEL MONDo In questi giorni Bartocci, ‘credente’ del binomio food&sport, ha partecipato come giudice al Premio Emergente 2025 a Monza, un evento che mette in luce i talenti emergenti (Sala, Pizza e Chef) nel panorama gastronomico italiano e da cui sono uscite negli anni oltre 100 nuove Stelle Michelin. Tra le 40 personalità under 40 più influenti d’Europa c’è il giovane manager italiano Daniele Bartocci, pluripremiato professionista mondo food nonché celebre giornalista, impegnato da anni nello sviluppo business agroalimentare. 🔗Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - TOP 40 UNDER 40 2025: GIOVANE ITALIANO TRA I PIU’ INFLUENTI