All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Guarda una qualsiasi foto di Tom Cruise degli ultimi 40 anni e. boom: aviator! Proprio come Bruce Springsteen non si separa mai dalla sua giacca di jeans o Jeff Goldblum dai suoi occhiali spessi, gli occhiali da sole aviator fanno parte dell’uniforme di Cruise sin dagli anni ’80. Sono gli occhiali da blockbuster per eccellenza, indossati dall’attore da blockbuster per eccellenza. E ieri a Cannes, Cruise ha dimostrato ancora una volta che, sì, se una cosa funziona, non la cambi. "Mission Impossible - The Final Reckoning" Photocall - The 78th Annual Cannes Film Festival. Lyvans BoolakyGetty Images All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. 🔗Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tom Cruise ha indossato lo stesso modello di occhiali da sole per quarant'anni