Tom Cruise e Mission | Impossible - The Final Reckoning | Questa saga significa tanto per me è stata una gioia

Tom Cruise ha presentato a Cannes l'attesissimo "Mission: Impossible - The Final Reckoning", in uscita il 22 maggio. Per l'attore, questa saga rappresenta un viaggio di grande significato e gioia. Con emozione, ha rivelato il suo desiderio di concludere la storia senza esplorare ulteriori capitoli. È davvero tempo di voltare pagina?

Presentando alla stampa a Cannes l'ultimo (pare in tutti i sensi) Mission: Impossible - The Final Reckoning, in sala dal 22 maggio, Tom Cruise ha spiegato perché questa saga in particolare gli sia molto cara. E davvero non vuole nemmeno discutere di ulteriori seguiti. Volta pagina?

