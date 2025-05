Tom Cruise contro le scuole di cinema | I giovani attori devono conoscere i fondamenti tecnici del cinema è fondamentale

Tom Cruise, durante l'assegnazione di una borsa di studio del British Film Institute, ha acceso un dibattito sul ruolo delle scuole di cinema. Criticando la loro mancanza nel trasmettere i fondamenti tecnici, ha incoraggiato i giovani attori a investire nel mestiere, sottolineando l'importanza di conoscere appieno gli strumenti e le tecnologie del settore.

Tom Cruise, durante l’assegnazione di una borsa di studio del British Film Institute, ha dedicato un momento per incoraggiare i giovani attori a imparare il mestiere del cinema. L’attore ha criticato le scuole di cinema per la loro incapacità di insegnare gli strumenti di produzione e le tecnologie cinematografiche agli aspiranti attori, perché è importante che tutti gli attori conoscano l’illuminazione, i movimenti di camera e altro ancora. Per Cruise, essere un buon attore cinematografico va oltre la semplice recitazione. “ È importante comprendere gli strumenti che ci circondano “, ha detto Cruise. “ C’è la tecnologia. È come capire il palcoscenico come attore, ma per molti artisti non viene insegnato nelle scuole di cinema: come capire l’obiettivo e cosa può fare, perché c’è movimento oculare e riconoscerne l’effetto “. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tom Cruise contro le scuole di cinema: “I giovani attori devono conoscere i fondamenti tecnici del cinema, è fondamentale”

