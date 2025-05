Tom Cruise a Cannes | Missione impassibile | volo cado mi butto e non ho mai paura

Tom Cruise conquista Cannes con il suo carisma ineguagliabile, mentre il sole brilla sul red carpet. La musica di Mission: Impossible risuona grazie a un sassofono e violini dal vivo, trasformando l'evento in un’esperienza unica. In smoking e occhiali da sole, Cruise saluta con un sorriso, pronto a lanciarsi nelle sue prossime avventure cinematografiche.

Sul red carpet splende il sole. Un sassofono suona, dal vivo, la musica inconfondibile di Mission: Impossible. Ci sono anche i violini. Il red carpet diventa un palco live. Tom Cruise, in smoking, papillon e occhiali da sole alla Top Gun, saluta e sorride. E dice, rivolto ai musicisti, alla francese, "Bravò!". È la giornata di Mission: Impossible - The Final Reckoning (fuori concorso) ultimo capitolo annunciato della saga dell'agente Ethan Hunt. Saga che, in quasi trent'anni, ha incassato oltre quattro miliardi di dollari. Produttore, protagonista, icona vivente di tutto il progetto è lui, Tom Cruise. Tom Cruise che per questo ultimo – ma chissà – capitolo ha deciso di alzare all'inverosimile l'asticella del rischio personale. Lo sappiamo, Cruise – anche oggi che ha 62 anni – ama fare le scene rischiose senza controfigura: ma in The Final Reckoning, ha superato se stesso.

Tom Cruise a Cannes: "Missione impassibile: volo, cado, mi butto e non ho mai paura"

Il divo sulla Croisette con "Mission: Impossible – The Final Reckoning". A 62 anni passeggia sulle ali di un biplano in cielo: "Senza controfigura, ovvio".

Cannes 2025, Tom Cruise e le altre star sul red carpet di Mission Impossible - The Final Reckoning : le foto

Il divo è tornato dopo tre anni sulla Croisette, accolto da schiere di fan in delirio, per presentare col resto del cast (stellare) il nuovo capitolo della iconica saga action, nelle sale italiane dal ...

Tom Cruise a Cannes 2025 si conferma tra gli uomini più eleganti del cinema con un tuxedo Giorgio Armani

Mercoledì 14 maggio la croisette ha accolto Tom Cruise: il divo americano a Cannes 2025 ha presentato Mission: Impossible - The final reckoning ...

