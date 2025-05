Tom Cruise a Cannes 2025 sul futuro del franchise di Mission Impossible | Voglio che il pubblico si goda il film

A Cannes 2025, Tom Cruise ha sorpreso il pubblico con una masterclass al fianco di Christopher McQuarrie, dove ha parlato del futuro del franchise di Mission Impossible. Con il suo carisma inconfondibile, Cruise ha condiviso la sua visione, invitando tutti a godere appieno dell'esperienza cinematografica in un'era in continua evoluzione.

A Cannes 2025, uno dei momenti piĂą inaspettati e memorabili è stato senza dubbio l’intervento a sorpresa di Tom Cruise durante una masterclass con Christopher McQuarrie, regista e collaboratore di lunga data dell’attore. L’occasione è stata lo spazio perfetto per riflettere sul futuro del cinema e sull’ottavo capitolo della saga Mission Impossible, intitolato The Final Reckoning, in uscita il 22 maggio 2025. Ma chi si aspettava annunci clamorosi su un eventuale addio di Cruise alla saga è rimasto deluso, e forse incuriosito, dalle sue parole. Dichiarazione “ Preferisco che la gente veda il film e si diverta. Abbiamo passato momenti straordinari realizzandolo, ci siamo divertiti tantissimo e voglio solo che ve lo godiate. Godetevelo, e sappiate che tutto culmina in questo momento ”. – Tom Cruise Cruise ha lasciato volutamente in sospeso la questione su un possibile addio definitivo. 🔗Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Tom Cruise a Cannes 2025 sul futuro del franchise di Mission Impossible: “Voglio che il pubblico si goda il film”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tom Cruise a Cannes 2025 si conferma tra gli uomini più eleganti del cinema con un tuxedo Giorgio Armani

Si legge su vogue.it: Mercoledì 14 maggio la croisette ha accolto Tom Cruise: il divo americano a Cannes 2025 ha presentato Mission: Impossible - The final reckoning ...

Cannes 2025, Tom Cruise e le altre star sul red carpet di Mission Impossible - The Final Reckoning : le foto

vanityfair.it scrive: Il divo è tornato dopo tre anni sulla Croisette, accolto da schiere di fan in delirio, per presentare col resto del cast (stellare) il nuovo capitolo della iconica saga action, nelle sale italiane dal ...

Tom Cruise a Cannes: "Missione impassibile: volo, cado, mi butto e non ho mai paura"

Riporta msn.com: Il divo sulla Croisette con “Mission: Impossible – The Final Reckoning“. A 62 anni passeggia sulle ali di un biplano in cielo: "Senza controfigura, ovvio".

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cannes 2024 - il ritorno di Demi Moore con il body-horror 'The Substance'

Spettacoli - "Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo".