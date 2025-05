Tolga in carcere Ozan divorzia e Guzide ricerca figlio in Tradimento

In un turbolento episodio di "Tradimento", Tolga affronta la vita in carcere, mentre Ozan si prepara a un doloroso divorzio. Guzide, nel frattempo, è in ansia per la scomparsa del figlio. Momenti intensi e rivelazioni sorprendenti accompagneranno Ipek, che si avvicina al suo capo in cerca di conforto e supporto.

Le recenti rivelazioni mostrano un turbolento scenario in cui Tolga si troverĂ a dover scontare la pena in carcere, mentre Oltan si abbandonerĂ al pianto insieme a Ipek. In questa puntata di Tradimento si assiste a momenti intensi: la giovane si avvicinerĂ al suo capo per dimostrargli il proprio sostegno, mentre le tensioni si intensificheranno .

