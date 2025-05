Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Scopri le ultime novità sul titolo Juventus in borsa! In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni utili sulle quotazioni delle azioni bianconere, analizzando l'andamento del Juventus FC come club quotato. Resta aggiornato su performance e tendenze con JuventusNews24.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 3,21 EUR (+2,17%) Ore 17:35 del 15 maggio 2025. Apertura 3,14 Massimo 3,32 Minimo 3,12 Capitalizz. 1,22 Mld Chiusura prec. 3,14 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. COME È POSSIBILE DIVENTARE AZIONISTI DI JUVENTUS?. Le azioni ordinarie di Juventus (le “Azioni Juventus”) sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario (“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

juventusnews24.com scrive: Le azioni ordinarie di Juventus (le “Azioni Juventus”) sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario (“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Per acquistare ...

Juve, altro rialzo delle azioni in Borsa: +4,27%

Come scrive tuttojuve.com: Continuano a guadagnare valore le azioni della Juventus in Borsa: all'apertura odierna di Piazza Affari, infatti, il titolo del club bianconero ha fatto registrare un incremento di valore ...

Quotazioni JUVENTUS FC

Secondo borse.it: Ultimo prezzo 2,946 Variazione 1 giorno +5,52% Prezzo di apertura 2,888 Min giornata 2,830 Max giornata 2,948 Ora 17:45:00 Volume scambiato 2.032.982,000 Numero contratti 1.945,000 Controvalore ...

