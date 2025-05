titolo di la liga in attesa come host del real madrid host scare barca a derby

2025-05-15 22:39:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Aling Barcelona è sopravvissuto a due importanti paure per raggiungere il livello di pausa a Espanyol in una notte in cui la vittoria avrebbe dato a Hansi Flick il titolo di La Liga con due partite da risparmiare. Espanyol ha mostrato le loro rapide abilità di contrattacco per quattro minuti allo stadio RCDE, dove Roberto Fernandez ha infilato Urko Gonzalez in porta per il destinatario per ottenere un traguardo strettamente. Il portiere in visita Wojciech Szczesny ha quindi fatto un eccellente salvataggio a tutto tondo per girare lo sciopero di Javi Puado dopo che l’attaccante si è rotto nel mezzo. Il derbi Barceloní è in corso Unisciti a noi su Premier Sports 1 in questo momento per la copertura in diretta di Espanyol vs Barcellona??????????? @sbk 18+ ??????????????????????? pic. 🔗Leggi su Justcalcio.com

