Le prime due tappe della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, svoltesi ad Auburndale (Stati Uniti) e Shanghai (Cina), sono state messe alle spalle. Ora per i migliori arcieri del pianeta è arrivato il momento di pensare al terzo evento del massimi circuito internazionale: quello che si terrà ad Antalya dal 2 all’8 giugno. In Turchia, sarà presente come sempre anche la n azionale italiana con lo staff tecnico che ha reso note le convocazioni tanto per il settore di arco olimpico quanto per quello compound. Nel comparto di olimpico 6 i convocati, come di consueto. Al maschile, un cambio rispetto alla prova in territorio cinese: non ci sarà Federico Musolesi che sarà sostituito da Massimiliano Mandia, mentre Mauro Nespoli e Matteo Borsani saranno confermati nei loro slot. Identico copione al femminile, ma con attrici diverse: Loredana Spera entra al posto di Lucilla Boari, confermate invece Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco: Italia, i convocati per tappa di Coppa del Mondo di Antalya