TikTok nel mirino della Ue | manca archivio su annunci pubblicità

Roma, 15 mag. (askanews) – La Commissione europea ha inviato una comunicazione a TikTok avvertendola che secondo un suo esame preliminare viola gli obblighi previsti dalle nuove normative sui servizi digitali in merito alla pubblicazione di una di un archivio sugli annunci pubblicitari. Con un comunicato, l’esecutivo comunitario spiega che questo archivio serve “per ricercatori e società civile per individuare truffe, campagne di minacce ibride, operazioni di informazione coordinate e pubblicità false, anche nell’ambito delle elezioni”. Secondo Bruxelles, il social network non fornisce le informazioni richieste sul contenuto degli annunci, sugli utenti destinatari e su chi ha pagato le inserzioni. Ora TikTok potrà esaminare il fascicolo della Commissione e rispondere ai rilievi preliminari. 🔗Leggi su Ildenaro.it