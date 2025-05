TikTok contesta l' interpretazione Ue delle norme del Digital Services Act

TikTok esprime preoccupazioni riguardo all'interpretazione della Commissione Europea delle norme del Digital Services Act (DSA). Sebbene condivida gli obiettivi di trasparenza e responsabilità , il portavoce dell'azienda sottolinea disaccordi su alcune delle interpretazioni fornite, evidenziando l'impegno continuo di TikTok nel migliorare gli strumenti per la pubblicità trasparente.

"Pur condividendo gli obiettivi" delle norme Ue sui servizi digitali del Dsa ( Digital services act ) "e continuando a migliorare i nostri strumenti per la trasparenza degli annunci pubblicitari, non concordiamo con alcune delle interpretazioni fornite dalla Commissione ". Lo dice un portavoce di TikTok, sul parere preliminare notificato da Bruxelles alla società , secondo cui è in violazione delle regole del Dsa. Il social media lamenta indicazioni ricevute ora, senza precedenti "linee guida chiare e pubblicamente accessibili", chiede "condizioni di parità e un'applicazione uniforme delle norme" e si dice disponibile "a collaborare con la Commissione". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - TikTok contesta l'interpretazione Ue delle norme del Digital Services Act

Su questo argomento da altre fonti

TikTok contesta l'interpretazione Ue delle norme del Digital Services Act

Come scrive quotidiano.net: TikTok non concorda con alcune interpretazioni Ue del Dsa, chiedendo linee guida chiare e parità di condizioni.

L'UE multa TikTok per violazione dei dati personali degli utenti. Il social dovrà adeguarsi

Scrive tecnologia.libero.it: Le accuse dell’UE a TikTok Secondo il DPC, TikTok non è in grado di garantire un livello di protezione adeguato per i dati, con le autorità che hanno rilevato anche degli accessi effettuati da ...

TikTok, multa UE da 530 milioni di euro per trasferimento dati in Cina

Si legge su finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - La Commissione per la protezione dei dati (DPC) irlandese, autorità indipendente che agisce come garante della privacy dell'UE, ha multato TikTok per 530 milioni di euro e ordinato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Digital Transformation e Aziende: un'Opportunità da Cogliere Subito

Il rapido diffondersi della pandemia Covid-19 ha messo la società e il mondo del lavoro dinanzi a sfide nuove, portando alla ribalta problematiche già note ma mai realmente affrontate.