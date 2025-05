TikTok AI Alive la nuova funzione per trasformare le vostre foto in un video degno di un film

TikTok lancia "AI Alive", una rivoluzionaria funzione che trasforma le tue foto in video mozzafiato. Grazie a un innovativo strumento basato sull'intelligenza artificiale, ora puoi convertire immagini statiche in clip dinamiche con semplici prompt, dando vita alle tue memorie in un modo completamente nuovo. Scopri come questa tecnologia può rivoluzionare la tua esperienza creativa!

Il social ha iniziato a distribuire uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che converte un'immagine in una clip con un prompt 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - TikTok AI Alive, la nuova funzione per trasformare le vostre foto in un video degno di un film

