think tank paesi in via di sviluppo invitati a unirsi contro abuso usa dazi

Gli Stati Uniti stanno usando i dazi come strumento strategico per estorcere concessioni al di la' del commercio, ha avvertito Carlos Correa, direttore esecutivo del South Centre, in una recente intervista a Xinhua. L'esperto ha avvertito che tali misure unilaterali potrebbero avere un impatto negativo diffuso sui Paesi in via di sviluppo se non fossero accolte da una risposta forte e coordinata. Con sede a Ginevra, in Svizzera, il South Centre e' il think tank intergovernativo del Sud globale, impegnato a promuovere gli interessi condivisi tra le nazioni del Sud nel rispetto della loro diversita'. Correa ha criticato l'imposizione di dazi unilaterali da parte degli Stati Uniti, affermando che hanno causato gravi danni alle economie in via di sviluppo, in particolare ai Paesi meno sviluppati.

