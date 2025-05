Thiago Motta riparte da un’importante panchina di Serie A? Dove potrebbe allenare dopo l’esonero della Juventus

Thiago Motta è pronto a ripartire dalla Serie A dopo il suo recente esonero dalla Juventus. Le possibilità di un nuovo incarico per il tecnico italo-brasiliano si intensificano, con diverse squadre interessate al suo profilo. Scopriamo i dettagli su quali potrebbero essere le sue future destinazioni nel massimo campionato italiano.

Thiago Motta riparte subito dalla Serie A? Dove potrebbe allenare dopo l’esonero della Juventus il tecnico italo-brasiliano. Tutti i dettagli. Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, Thiago Motta potrebbe rimanere in Serie A nella prossima stagione dopo l’esonero da parte della Juve avvenuto il marzo scorso. Sì, ma dove? Il tecnico italo-brasiliano sarebbe finito nel mirino dell’ Atalanta, che potrebbe separarsi da Gian Piero Gasperini al termine della stagione. Non solo TM, però, perché la Dea starebbe monitorando anche la situazione relativa a Raffaele Palladino con la Fiorentina. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta riparte da un’importante panchina di Serie A? Dove potrebbe allenare dopo l’esonero della Juventus

