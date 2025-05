Théo Navarro-Mussy escluso dal red carpet del Festival di Cannes era stato accusato di violenze sessuali

Avrebbe dovuto sfilare sul celebre tappeto rosso accanto al cast del film in concorso, ma è stato escluso a causa delle accuse a suo carico di violenze sessuali, fisiche e psicologiche da parte di tre ex compagne. La decisione è stata presa dal delegato generale Thierry Frémaux e potrebbe arrivare anche per un'altra personalità del cinema. 🔗Leggi su Fanpage.it

