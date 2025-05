The Odyssey | il nuovo film di Christopher Nolan girato completamente in IMAX

"The Odyssey" è il nuovo epico film di Christopher Nolan, girato interamente in IMAX. Dopo il successo di "Oppenheimer", il regista britannico spinge oltre i confini della tecnologia cinematografica, promettendo un'esperienza visiva senza precedenti. Con questa ambiziosa opera, Nolan continua a dimostrare il suo talento nell'innovazione e nella narrazione avvincente.

Il prossimo film del regista britannico di Oppenheimer sarà il primo realizzato completamente con la sofisticata tecnica di ripresa. L'ambizione di Christopher Nolan sembra non avere alcun limite, perché il suo nuovo progetto epico intitolato The Odyssey, sarà il primo blockbuster realizzato interamente con la tecnologia di ripresa IMAX. Per gran parte della sua carriera, Nolan ha lavorato con telecamere IMAX, inclusa la recente pellicola Oppenheimer, vincitrice dell'Oscar al miglior lungometraggio. The Odyssey è il primo film girato completamente in IMAX Nonostante sia un grande appassionato di questa tecnica di ripresa, Nolan non aveva mai realizzato un film interamente in IMAX. Il motivo è semplicemente legato alle sfide logistiche legate a dimensioni, peso, rumore e velocità. Un'attrezzatura particolarmente difficile . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Odyssey: il nuovo film di Christopher Nolan girato completamente in IMAX

