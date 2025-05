The Odyssey | Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con la tecnologia IMAX

La nuova epica di Christopher Nolan, "The Odyssey", promette di ridefinire l'esperienza cinematografica grazie alla tecnologia IMAX. Secondo The Hollywood Reporter, il regista ha spinto la società IMAX a sviluppare cineprese più leggere e silenziose, stabilendo così un nuovo record e promettendo un'avventura visiva senza precedenti. Preparatevi a una visione rivoluzionaria!

The Odyssey: Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con la tecnologia IMAX The Odyssey di Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con l’IMAX. Secondo The Hollywood Reporter, il regista ha infatti sfidato la società IMAX a realizzare cineprese più leggere e silenziose dopo lo straordinario successo del suo film Oppenheimer, vincitore del premio Oscar per il miglior film. Secondo l’amministratore delegato dell’IMAX Rich Gelfond, che ha parlato alla stampa durante il pranzo dell’azienda al Canness martedì, l’azienda ha raccolto la sfida e il prossimo film di Nolan, The Odyssey, diventerà il primo lungometraggio hollywoodiano girato al 100% con cineprese IMAX. “ Chris mi ha chiamato e mi ha detto: “Se riesci a risolvere i problemi, io farò Odyssey al 100% in IMAX”. Ed è quello che stiamo facendo. 🔗Leggi su Cinefilos.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Odyssey: il nuovo film di Christopher Nolan girato completamente in IMAX

Da msn.com: L'ambizione di Christopher Nolan sembra non avere alcun limite, perché il suo nuovo progetto epico intitolato The Odyssey, sarà il primo blockbuster realizzato interamente con la tecnologia di ripresa ...

‘All the rumors about Tom are true’: Christopher Nolan’s ‘The Odyssey’ Stunt Performer Reveals the Real Truth About Tom Holland

Scrive fandomwire.com: The Odyssey' stunt performer reveals the truth about Tom Holland's physical prowess, saying "he can literally do anything".

The Odyssey: il nuovo film di Christopher Nolan tra location mozzafiato e un cast stellare

Si legge su ecodelcinema.com: Le riprese di "The Odyssey" di Christopher Nolan, con un cast stellare tra cui Matt Damon e Anne Hathaway, si svolgono in location uniche in Sicilia, Grecia e Irlanda fino a luglio 2026.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Hollywood approda in Sicilia per The Odyssey di Christopher Nolan

Il regista Christopher Nolan ha scelto l'isola di Favignana, in Sicilia, come una delle location principali per il suo nuovo film " The Odyssey ", adattamento del poema epico di Omero.