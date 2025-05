The Mediterranean Blue | il diamante blu da 215 milioni di dollari

Roma, 15 maggio 2025 – “ The Meditteranean Blue ”: questo il nome del raro diamante blu che ha reso altamente scintillante la recente asta di Sotheby’s a Ginevra. Stimata inizialmente 20 milioni di dollari, la preziosa gemma è finita a suon di rialzi nelle mani di un anonimo collezionista privato statunitense, che l’ha pagata 17,9 milioni di franchi svizzeri, equivalenti a 21,5 milioni di dollari. Prima in mostra ad Abu Dhabi. Dal taglio impeccabile e dal colore classificato come “fancy vivid blue”, ovvero la tonalità più intensa e rara per un diamante blu, “The Mediterranean Blue” pesa 10,3 carati e proviene dalle celebri miniere Cullinan in Sudafrica, da sempre sinonimo di qualità e di ritrovamenti eccezionali. Il diamante ha destato interesse tra gli esperti sin dall’annuncio della sua estrazione lo scorso marzo. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "The Mediterranean Blue": il diamante blu da 21,5 milioni di dollari