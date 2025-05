The Last of Us 2×06 | flashback record durata estesa e ritorno di Pedro Pascal

Il sesto episodio di The Last of Us 2, atteso con trepidazione dai fan, promette di regalare emozioni forti grazie a un intrigante flashback e al ritorno di Pedro Pascal. La trasmissione in esclusiva su Sky e NOW in Italia, prevista per la prossima settimana, stuzzica ulteriormente la curiosità degli appassionati della serie.

The Last of Us 2, i co-ideatori anticipano il ritorno di Pedro Pascal e cosa potrebbe mostrare il sesto episodio

comingsoon.it scrive: Craig Mazin e Neil Druckmann anticipano il ritorno di Joel di Pedro Pascal nel sesto episodio della seconda stagione di The Last of Us e cosa potrebbero mostrare attraverso i flashback.

The Last of Us 2: il sesto episodio avrà una durata record di 60 minuti su Sky e NOW

Secondo ecodelcinema.com: Il sesto episodio di *The Last of Us 2*, in arrivo su Sky e NOW, durerà 60 minuti e presenterà un flashback significativo con Pedro Pascal nel ruolo di Joel, approfondendo la trama e i personaggi.

