The Last of Us 2 Isabella Merced | Adoro interpretare qualcuno in contrasto con la sua sessualità

Nella seconda stagione di "The Last of Us", Isabela Merced interpreta Dina, un ruolo che esplora il contrasto tra amore e sopravvivenza nell'apocalisse. In questa intervista, l'attrice condivide la sua esperienza nel dare vita a un personaggio che affronta la propria sessualità in un mondo devastato. La serie è disponibile in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming.

