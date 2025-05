The Four Seasons | la serie con Steve Carell e Tina Fey tornerà con una seconda stagione su Netflix

"The Four Seasons", la serie di Netflix con Steve Carell e Tina Fey, tornerà con una attesa seconda stagione. Raccontando le complessità delle relazioni di tre coppie in diverse fasi della vita, il nuovo capitolo proseguirà dopo il cliffhanger finale. Parte dei sei show recentemente rinnovati, ha debuttato il 1° maggio, conquistando il pubblico.

La serie, che racconta le vicende di tre coppie in periodi diversi della loro vita continuerà dopo il cliffhanger finale che aveva chiuso la storia The Four Seasons è uno dei sei show di Netflix che sono stati appena rinnovati. Dal suo debutto il 1° maggio, lo show con Steve Carell e Tina Fey, basato sull'omonimo film del 1981, si è rivelato un successo sulla piattaforma di streaming. Dopo i colpi di scena che hanno cambiato la trama di Nick (Carell) e Ginny (Erika Henningsen), il finale della serie ha condotto la storia in una direzione sorprendente, suggerendo chiaramente l'arrivo di un'altra stagione, che è stata appena confermata dallo streamer. The Four Seasons è stata rinnovata per la seconda stagione a soli 13 giorni dal

