The family anticipazioni al 23 maggio | Bredi trama vendetta

Le ultime anticipazioni de "The Family" rivelano tensioni crescenti: Bredi, umiliato da Aslan, architetta una vendetta. Nel frattempo, Devin è in preda all'ansia per la febbre alta del piccolo Kaya e decide di rivolgersi al padre di lui, Ergun, per cercare aiuto. Scopri cosa accadrà dal 19 al 23 maggio!

The Family Anticipazioni Puntate dal 19 al 23 maggio 2025: Devin scopre che suo padre trama con Hulya alle sue spalle!

‚ÄúThe Family‚ÄĚ, le anticipazioni: Nedret minaccia Ilyas, Aslan e Ilkay arrivano alle mani

The Family: Ibrahim esce di scena tragicamente, ecco perché | Anticipazioni

